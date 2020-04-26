Kirli ilişki bir kez daha gözler önüne serildi! Bir araya gelip sözde soykırımı andılar

Terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı, Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu teröristlerden oluşan grubun, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tal Tamir kırsalındaki köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediği öğrenildi.

Ermeni kökenlilerden sözde tabur kurmuşlardı

Terör örgütü YPG/PKK, geçen sene, 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenlilerin de olduğu sözde tabur kurduğunu ilan etmişti.

Kuruluşunda yaklaşık 90 teröristin yer aldığı sözde taburun Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde konuşlanacağı belirtilmişti.

Terörist büyüklerinin gölgesinde toplantı yapıyorlar

Kuruluş toplantılarını Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir odada yapan teröristlerin, terör örgütünün düzenlediği saldırılara katıldıkları belirlenmişti.

Yerel kaynaklar, söz konusu grubun Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tal Tamir kırsalındaki köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediğini ifade etti.