  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun

Ankara taşınacak mı? Mamdani’den Mansur’a! Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahı

Akbabalar üşüştü! İspanya’dan ABD’ye ilk teklif

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat rekoru kırıldı

Netenyahu’nun tutuklama kararını uygulamadılar: Maduro için tutuklama kararı icat ettiler

Dünyanın sağlık başkenti Türkiye’de: Her 1 saniyede 7 muayene, her 2 saniyede 1 ameliyat

Girişimcilere 2026 müjdesi geldi! Bakan Kacır rakamı bizzat açıkladı: Tam 2 milyon TL destek!

Maduro haydut saldırıdan önce Çinlilerle masadaydı! İşte o son diplomatik kare

12 yıllık Maduro yönetimi 3 saatlik operasyonla devrildi
Gündem Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!
Gündem

Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!

Vatan ve millet sevdasıyla ömrünü vakfeden kahraman şehidimiz Turgut Külünk üzerinden yürütülen çirkin algı operasyonları, ailesinin yaptığı açıklamayla yerle bir oldu. Bazı mecralarda şehidimizin "maddi imkansızlıklar nedeniyle emekli olamadığı" yönünde yayılan yalan haberlerin, gerçeği yansıtmadığı ve aileyi derinden yaraladığı ortaya çıktı.

Asil bir duruş: kızının hayali için görevde kaldı

Şehit ailesi tarafından yapılan açıklamada, Turgut Külünk’ün emekliliğini erteleme sebebinin iddia edildiği gibi geçim derdi değil, evladına duyduğu sevgi ve meslek aşkı olduğu vurgulandı. Şehidimizin, kaymakamlık sınavına hazırlanan kızıyla bir yıl daha birlikte vakit geçirebilmek ve ona destek olabilmek adına bu kararı kendi iradesiyle aldığı belirtildi.

Devletimiz ilk günden beri yanımızda

"Maddi sıkıntı" iddialarını kesin bir dille yalanlayan acılı aile, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren yanlarında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şehidimizin ailesi olarak maddi anlamda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Devletimiz, ilk günden itibaren tüm imkânlarıyla yanımızda olmuş ve olmaya da devam etmektedir."

Yapay zeka ürünü sahte görsellere dikkat!

Haber görünümlü provokasyonlarda şehidimize ait olmayan, yapay zeka ile üretilmiş görsellerin kullanılmasına da tepki gösteren aile, kamuoyunu bu tür asılsız paylaşımlara karşı duyarlı olmaya çağırdı. Aslen Düzce Akçakocalı olan ve tek bir evladı bulunan şehidimizin hatırasına saygı gösterilmesi istenirken, yalan haber yayan odaklara itibar edilmemesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme
3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Gündem

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor
Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor

Dünya

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor

Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var
Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var

Yerel

Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

Gündem

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesele Yok

Aile mutluysa, bize her yer Trabzon.
Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri darbe operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatler..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23