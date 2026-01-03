Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!

Asil bir duruş: kızının hayali için görevde kaldı

Şehit ailesi tarafından yapılan açıklamada, Turgut Külünk’ün emekliliğini erteleme sebebinin iddia edildiği gibi geçim derdi değil, evladına duyduğu sevgi ve meslek aşkı olduğu vurgulandı. Şehidimizin, kaymakamlık sınavına hazırlanan kızıyla bir yıl daha birlikte vakit geçirebilmek ve ona destek olabilmek adına bu kararı kendi iradesiyle aldığı belirtildi.

Devletimiz ilk günden beri yanımızda

"Maddi sıkıntı" iddialarını kesin bir dille yalanlayan acılı aile, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren yanlarında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şehidimizin ailesi olarak maddi anlamda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Devletimiz, ilk günden itibaren tüm imkânlarıyla yanımızda olmuş ve olmaya da devam etmektedir."

Yapay zeka ürünü sahte görsellere dikkat!

Haber görünümlü provokasyonlarda şehidimize ait olmayan, yapay zeka ile üretilmiş görsellerin kullanılmasına da tepki gösteren aile, kamuoyunu bu tür asılsız paylaşımlara karşı duyarlı olmaya çağırdı. Aslen Düzce Akçakocalı olan ve tek bir evladı bulunan şehidimizin hatırasına saygı gösterilmesi istenirken, yalan haber yayan odaklara itibar edilmemesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.