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Aktüel Kırklareli'nde maske takmayan 17 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı
Aktüel

Kırklareli'nde maske takmayan 17 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:36:11 -
Kırklareli'nde maske takmayan 17 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 17 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lüleburgaz, Vize ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 17 kişiye toplam 35 bin 550 lira ceza yazdı.

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