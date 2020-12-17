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Aktüel Kırklareli'nde köy meydanında ekmek satışına 17 bin lira ceza
Aktüel

Kırklareli'nde köy meydanında ekmek satışına 17 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:33:26 -
Kırklareli'nde köy meydanında ekmek satışına 17 bin lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde minibüs ile köy meydanında ekmek satışı yapan kişi ile fırın işletmecisine toplam 17 bin 64 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çengerli köyünde açıkta ekmek satıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, A.B'nin minibüs ile köy meydanında ekmek satışı yaptığını tespit etti.

A.B. ilçedeki bir fırın işletmecisi adına ekmeklerini sattığını belirtti. Bunun üzerine fırın işletmecisi F.Y'ye 13 bin 914 lira, A.B'ye ise Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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