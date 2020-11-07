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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye 30 bin 600 lira ceza
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye 30 bin 600 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:19:52 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye 30 bin 600 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 14 kişiye 30 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor.

Denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit eden ekipler, kurallara uymayan 14 kişiye toplam 30 bin 600 lira ceza uyguladı.

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