Kırklareli'nde at ve eşekler mikroçiple izlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığının, tek tırnaklıların kayıt altına alınması için çıkardığı yönetmelik kapsamında Kırklareli'nde at ve eşeklere mikroçip takılıyor - Her at ve eşek için fotoğrafının, varsa isminin, cinsiyetinin, doğum yılının, geçirdiği hastalıkların ve çiftlik sahibinin adının yer aldığı kimlik kartları hazırlanıyor - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Özel: - "Hayvanlara yaşamları boyunca yapılan işlemler, doğum ve ölümleri, aşılanmaları, tedavileri sadece bu çipi okutarak görebiliyoruz"