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Aktüel Kırklareli'nde at ve eşekler mikroçiple izlenecek
Aktüel

Kırklareli'nde at ve eşekler mikroçiple izlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığının, tek tırnaklıların kayıt altına alınması için çıkardığı yönetmelik kapsamında Kırklareli'nde at ve eşeklere mikroçip takılıyor - Her at ve eşek için fotoğrafının, varsa isminin, cinsiyetinin, doğum yılının, geçirdiği hastalıkların ve çiftlik sahibinin adının yer aldığı kimlik kartları hazırlanıyor - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Özel: - "Hayvanlara yaşamları boyunca yapılan işlemler, doğum ve ölümleri, aşılanmaları, tedavileri sadece bu çipi okutarak görebiliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:09:09 -
Kırklareli'nde at ve eşekler mikroçiple izlenecek

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Tarım ve Orman Bakanlığınca tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik çıkarılan yönetmelik kapsamında Kırklareli'nde at ve eşeklere mikroçip takılarak kimlik kartları hazırlanıyor.

Tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için il genelinde çalışma başlatıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek at ve eşekleri sağlık kontrolünden geçiriyor.

Hayvanların fotoğraflarını de çeken ekipler at ve eşeklerin boyun kısmına mikroçip yerleştiriyor.

Her at ve eşek için fotoğrafının, varsa isminin, cinsiyetinin, doğum yılının, geçirdiği hastalıkların ve çiftlik sahibinin adının yer aldığı kimlik kartları hazırlanıyor.

Uygulamayla tek tırnaklı hayvanlar, bakanlığın veri tabanı sayesinde kontrol altına alınabilecek.

- "800 tek tırnaklı hayvan kimliklendirildi"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi için çalışmalarının başladığını söyledi.

Uygulama kapsamında at, eşek ve katırlara mikroçip yerleştirildiğini belirten Özel, buradaki amacın hayvan hastalıklarının önüne geçilebilmesi ve kontrolünün sağlanması olduğunu vurguladı.

Artık hayvanların da kimliklerinin olduğunu belirten Özel, "Bu kapsamda 800 tek tırnaklı hayvan, kimliklendirildi. Kimliklendirme çalışmaları kapsamında bu hayvanlara sağlık taramaları da yapılmaktadır. Bu kapsamda tüm besicilerimin bu uygulamaya sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

Uygulamanın 31 Aralık tarihinde sona ereceğini anlatan Özel, tek tırnaklı hayvanlarını kayıt altına aldırmayan besicilere, hayvan sahiplerine cezai işlem uygulanacağını aktardı.

Bu uygulamanın önemli olduğuna dikkat çeken Özel, "Hayvanlara yaşamları boyunca yapılan işlemler, doğum ve ölümleri, aşılanmaları, tedavileri sadece bu çipi okutarak görebiliyoruz. Tek tıkla hayvanın her şeyini öğreniyoruz. Bu uygulama gerçekten çok önemli." diye konuştu.


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