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Gündem Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Koronavirüste nisan ayından 3 kat kötü durumdayız
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Koronavirüste nisan ayından 3 kat kötü durumdayız

Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Nisan ayından 3 kat daha kötüyüz. İlimizde tedbirleri artıracak, vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:47:00 -
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Koronavirüste nisan ayından 3 kat kötü durumdayız

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilimiz çok başarılı örnekler sergiledi ancak bugün bunu söyleyemiyoruz. Şu an en kötü durumdayız. Bugün itibariyle yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz. İlimizde tedbirleri artıracak, vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

"Ev ziyaretlerini sonlandıralım"

Vali Bilgin, "Ev ziyaretlerini mutlaka sonlandırmalıyız. Gerekirse bina karantinaları alacağız. Bugün ilimizde bir binayı karantinayı aldık. 6-7 binayla ilgili de raporlar hazırlanıyor. Kofçaz’da sokak karantinası aldık. Merkez ilçede karantina kararı aldık. Babaeski’de bir mahalleyi karantinaya aldık. Lüleburgaz’da mahalle karantinası uygulanabilir. Raporları görmek istiyorum. Durum çok kritik. Koronavirüsle mücadelede çok kötü durumdayız. Kurallara uymuyoruz. Çok başarılı olan ilimiz sıkıntılı durumda. Mücadeleyi doğru yürütmezsek bu günleri arar hale geliriz. Yeni tedbir ve önlem paketini açıklıyoruz" şeklinde konuştu.

Cenazede 30 vaka

Bir cenazede yaşanan vakaya değinen Vali Bilgin, "Bir cenazemizde 30 vaka oluştu. Cenazelerimize istemesek bile sayı sınırlamasına gidebiliriz. Vakalarımızın yüzde 20'si yaşlılar. Yaşlılar arasında vaka sayılarında büyük sorun var" ifadelerini kullandı.

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