Kırkgöz Döşemealtı ilk maçında göz doldurdu

Antalya 2. Amatör ligde ilk maçına çıkan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, 1960 Sümerspor’u 5-2 mağlup etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in katkılarıyla geçtiğimiz Ekim ayında Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, 2. Amatör liginde ilk maçına çıktı. İzzet Eryılmaz ve Durmuş Tezcan Küçüktom tarafından çalıştırılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Yeşilbayır Döşemealtı Sahası’nda ağırladığı 1960 Sümerspor’u 5-2 mağlup etti. 7 takımın yer aldığı grupta Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, önümüzdeki hafta Etibank Ferrokromspor ile karşılaşacak.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor’un 5-2 kazandığı maçta golleri Onur Ilgın ile Mustafa Severler (4) attı. İlk maçı 3 puanla kapatan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, taraftarlara büyük sevinç yaşatırken, maçı Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Meclis üyeleri de izledi. Başkan Genç, maç sonunda futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.