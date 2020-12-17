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Aktüel Kırıkkale'de 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Aktüel

Kırıkkale'de 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:34:04 -
Kırıkkale'de 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

F.Ç'nin kente kaçak tütün getireceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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