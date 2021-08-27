Kiralık daire fiyatları ne kadar? Öğrenci kiralık daire fiyatları kaç para?

Üniversite tercihinde bulunan binlerce adayın meraklı gözlerle beklediği 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM Başkanı Aygün'den son dakika açıklaması geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS tercih sonuçları sonrası üniversite kayıtları da başlayacak. Kazandığı üniversitenin bulunduğu ilde KYK yurtlarının olup olmadığını araştırmaya başlayan adaylar bir yandan KYK yurt ücretlerini diğer yandan ise kiralık daire fiyatlarını araştırıyor. Peki kiralık daire fiyatları ne kadar? Öğrenci kiralık daire fiyatı en kadar?

Kiralık daire fiyatları ne kadar?

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik yaptığı açıklamada yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehirde kira fiyatlarının yüzde 40 arttığını söyledi. Peki diğer şehirlerde durum nasıl?

30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaşın kiralık evlere yöneldi. NTV’nin haberine göre,İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, "Evleri yıkılan insanların evlerinin yapılması en az 2-3 yıllık bir süre. Bu nedenle burada sektör hareketlenince, kiralarda yaklaşık yüzde 50 kadar artış oldu" açıklamasını yaptı. Evleri yıkılan bölgelerdeki vatandaşların eşyaları olmadığı için genellikle 1 artı 1 evlere yöneldiğini belirten Güleroğlu, "İzmir'de 9 tane üniversite var. Yaklaşık 500 bin belki de daha fazla öğrenci gelecek buraya. Bu evlere talep daha da artacak. Daha önce en fazla 1.100 lira olan evler şu an 1.700-1.800'den başlıyor. Özellikle okul bölgelerindeki öğrenci evleri bu durumda" diye konuştu.

Uzaktan eğitim ve evden çalışma etkisiyle sayfiye yerlerinde evi olan insanların oralarda yaşamaya başladıklarını da vurgulayan Güleroğlu, özellikle Çeşme, Alaçatı gibi bölgelerde aylık ev kirasının 30-35 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Okul bölgesinde bulunan apart dairelerde 1.000 lira olanlar 1.500-1.600 liraya, 1.500 olanlar da 2.500 liraya kadar çıktı.

KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurt ücretleri 2021 yılında 230 – 500 ₺ arası değişmekte. Aradaki yaklaşık 140 TL’lik fark odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurdun imkanlarına göre değişmektedir.