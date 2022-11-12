Kiracının yaptığı şey "pes" dedirtti! Hapı çok ama çok fena yutacak

Son aylarda sıkça karşı karşıya gelen kiracı-ev sahibi olaylarına bir yenisi daha eklendi, ancak durum bu kez farklı. Ev sahibinin iyi niyetini fırsat bilen uyanık kiracılar, özellikle pahalı semtlerde, evlerini bir başkasına da kiraladı. Artan turist sayısı, öğrencilerin ev bulamaması gibi durumları kollayan kiracılar, ödedikleri bedelin çok daha üstüne kiralama yaptı. "Bana 5 bin lira ödüyor" diyen bir ev sahibi, kiracısının 6 bin TL kazandığını öne sürdü...

Kiracıdan kiralık

Son dönemde kiracı ve ev sahibi arasında artan dava dosyalarına bir yenisi daha eklendi. Yüzde 25 kira sınırını delen ev sahipleri nedeniyle bazı kiracılar mağduriyet yaşarken şimdi de eski kiracısını zor duruma düşürmek istemeyen iyi niyetli ev sahipleri, mağdur oldu. Kira fiyatlarındaki afaki artış, turist sayısında yaşanan patlama ve öğrencilerin konut bulma sorununu fırsata çeviren bazı uyanık kiracılar 'korsan kiralama' yapmaya başladı.

Kirası yüksek olan semtlerde yaygın

Sabah'ta yer alan habere göre, özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Mecidiyeköy, Taksim gibi İstanbul'un gözde lokasyonlarda oturan kiracılar, bölgedeki kira fiyatlarındaki artışı fırsata çevirdi. İstanbul'a artan turist talebiyle birlikte online platformlar üzerinden günlük oda kiralayan kiracılar, aylık kiralarını da bedavaya getirip üstüne para kazanıyor. Bölgede günlük oda fiyatları 350 TL ila 1.500 TL arasında değişiyor.

Öğrenciye kiralık oda 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Bir takım uyanıklar da öğrencilerin kiralık ev sorununu fırsata çeviriyor. Ev sahiplerinden genellikle 2+1 ya da 3+1 evleri kiralayan uyanıklar, evi döşeyip her bir odayı öğrencilere yurt gibi veriyor. Oda kiraları bölgesine göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 2 bin TL'den başlıyor. Bu fiyat 5-6 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Kiracıdan 6 bin kazanıyor ev sahibine 5 bin veriyor

Bu durumu tespit edip kiracısına tahliye davası açan bir ev sahibi, "Eski kiracım olduğu için kira artışını sınırlı tuttum. Ancak 5 yıldır yalnız yaşayan kiracım benden habersiz ev arkadaşı almış. Ondan da 6 bin TL alıyormuş. Bana 5 bin TL veriyor, bin TL de cebine kalıyor" dedi.

Ev tahliye edebilir

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, kiracının evini kiraya vermesinin alt kiralama olarak tanımlandığını belirterek, "Bunun için sözleşmede 'alt kiralama yapabilir' ibaresinin eklenmesi gerekiyor. Eğer ev sahibinden habersiz yapılıyorsa ev sahibi evi tahliye ettirebilir" dedi. Bazılarının ev sahiplerine fark ettirmeden 'alt kiralama yapılabilir' ibaresini sözleşmeye eklediğini anlatan Akdoğan, ev sahiplerinin sözleşmeleri iyi okumaları yönünde uyarıda bulundu.

Kiracıya tazminat davası açabilir

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kiracının ev sahibinden habersiz kiralama yapmasının emniyeti suistimale girdiğini söyledi. Ağaoğlu, "Gerçek ev sahipleri, bilmediği ya da tanımadığı kişilere evi kiraya verildiği için mağduriyet yaşayabilir. Burada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kiracısına maddi manevi tazminat davası açabilir" dedi.