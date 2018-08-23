Kira ödeyen gayrimenkul fonu

Kurucunun Qinvest yöneticinin Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş olduğu fon alternatif fon pazarında kurucu ve yöneticinin farklı olduğu ilk fon oldu. Fonun SPK tarafından onaylanan iç tüzüğüne göre; döviz bazlı kiracısı olan ticari mülklere yatırım yapılacak.

Fon, kurumsal kiracılı ve uzun vadeli döviz cinsinden kiralama sözleşmeleri olan ticari gayrimenkullere yatırım yapacak ve elde ettiği kirayı yatırımcılarına 3 ayda bir dağıtacak. Hedef yatırımcılara yatırdıkları ana para üstünden en az 7% döviz bazlı kira dağıtmak.