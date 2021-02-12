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Ekonomi “Kira destekleri için 1 milyon 400 bin Serhat Demir başvuru onaylandı”
Ekonomi

“Kira destekleri için 1 milyon 400 bin Serhat Demir başvuru onaylandı”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvurunun onaylandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:52:00 -
“Kira destekleri için 1 milyon 400 bin Serhat Demir başvuru onaylandı”

Şanlıurfa’da incelemelerde bulunan Bakan Pekcan, salgın sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘İstikrar Kalkanı’yla beraber iş dünyasına istihdam, finansman ve vergi kolaylıkları getirildiğini hatırlatarak, TESKOMB’un esnaf ve sanatkârlara toplam 68 milyar lira tutarında düşük faizli kredi kullandırdığını; bunun 42,6 milyar lirasının sadece 2020 yılında kullandırıldığını söyledi. Esnaf ve sanatkâlarla gerçek kişi tacirlere yönelik 3 ay süreyle bin lira gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemelerinin başladığını belirten Pekcan, “Gelir kaybı ve kira destekleri için şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı” dedi. Pekcan, destekler için Şanlıurfa’dan da 15 bin 842 esnafın başvuruda bulunduğunu ve 14 milyon 300 bin liralık ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ciro kaybına yüzde 3 destek

Bakan Pekcan, ciro kaybı desteğine ilişkin olarak da şunları ifade etti: “Geçtiğimiz haftalarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere özellikle pandemi döneminde en çok etkilenen kafe ve restoranlara yönelik, ciroları 3 milyon lira ve altı olan işletmelere yönelik 2020 yılında 2019’a nazaran yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı olan işletmelerin ciro kayıplarının yüzde 3’ü oranında kendilerine destek verilecek. Bu da minimum 2 bin lira maksimum 40 bin lira olacak.”

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