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Ekonomi Kira artış oranı 2022 ne kadar?
Ekonomi

Kira artış oranı 2022 ne kadar?

Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu? Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak 2022 kira artış oranı belli oldu. Peki, kira artışı yüzde kaç oldu? 2022 yılı kira artış oranı güncel

Yeniakit Publisher
2022-01-03 10:41:00 -
Kira artış oranı 2022 ne kadar?

3 Ocak Pazartesi günü TÜİK, Aralık 2021 enflasyon oranını açıkladı. Rakamlarını açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Peki, 2022 Ocak ayı kira artışı ne oldu?  

Kira artış oranı 2022 ne kadar?

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Aralık ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Ocak 2022 kira artış oranı da belli oldu. Ocak 2022'de kira artış oranı yüzde 19,60 oldu.

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Örnek konut kirası: 2000 TL

Ocak ayı kira artış oranı: %19,60

Ocak ayı kira artış tutarı: 392 TL

Ocak ayı kira tutarı: 2392 TL

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