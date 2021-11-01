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Gündem Kimliği T.C. ruhu ABD! Cumhuriyet yazarından skandal paylaşım
Gündem

Kimliği T.C. ruhu ABD! Cumhuriyet yazarından skandal paylaşım

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenenG20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi. Bu görüşmeyi yalan yanlış bilgilerle karalamaya kalkan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine G. Kırıkkanat, yalan dolu ve karalayıcı bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 00:13:00 -
Kimliği T.C. ruhu ABD! Cumhuriyet yazarından skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İki liderin yaptığı görüşme toplam 1 saati aşmasına rağmen, Twitter'da bir grup insan 17 dakika görüştüler diyerek algı operasyonu yapmaya kalktı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine G. Kırıkkanat ülkesini destelemek yerine ABD yanlısı bir tavırla paylaştığı tweette, "Ahahah Aylardır, haftalardır, günlerdir 17 dk için mi didindiler." diyerek ülkesini küçük düşürmeye kalktı.

Görüşme bir saati aştı

İki lider bir saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin pozitif bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

 

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