Kimlere aşı yapılmayacak? Aşı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

Öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, bugünlerde ise huzurevindeki vatandaşlara uygulanan aşının yan etkilerini önlemek maksadıyla bazı gruplara aşı yapılmayacağı açıklandı.

Daha önceden koronavirüs olan vatandaşlara, hamile kadınlara, aşı yapılmadan 10 gün önce temaslı olan ve aşı yapıldığında yüksek reaksiyon gösterenlere 2. doz aşı uygulaması yapılmayacak.

Aşı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

Bakan Koca, aşı uygulaması esnasında dikkat edilmesi gereken kuralları da açıkladı. İşte onlar:

- Aşı, otururken sol kola uygulanacak.

- İlk doz yapıldıktan sonra alerjik reaksiyon gösteren kişilere ikinci doz yapılmayacak.

- 38 derecenin üstünde ateşi olanlar, epilepsi gibi çeşitli kronik atak hastalıkları olanların aşıları ileri tarihe ertelenecek.

- Aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.

- Grip, zatürre ve rutin aşılarla arasında en az 2 hafta zaman olması gerekecek.

- Suçiçeği, kızamıkçık ve kabakulak gibi aşılarda ise en az 4 gün beklenecek.

- Hamile olanlara ilk 3 ay içerisinde aşı önerisi yapılmıyor. Emziren anneler isterse aşı olabilecek.

- Aşı olanlar 6 ay süreyle takip edilecek.

- 6 aya kadar tat, koku ve yüz felci gibi sorunlar yaşayanlar kayıt altına alınacak.