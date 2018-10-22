Kimler meme kanseri riski altında?

Her doğan 15 kız çocuktan biri meme kanserine yakalanıyor. Her hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de önemli olan erken teşhis. Erken teşhis edilen meme kanseri hastanın yaşamına önemli etkiler yapmadan tedavi edilebiliyor. Çok çocuk doğurmak ve çok emzirmek meme kanserinden koruyucu iki önemli faktörü. Ya da parolası, diyebiliriz.

Bir dönem sosyete modasıydı: Kadınlar göğüslerim bozulmasın diye bebeklerini emzirmekten sakınıyor; kariyer sahibi olacağım diye geç evlendiği gibi, bir çocuğa kavuştuktan sonra “doğum kontrol” kumpasının propagandasına kapılıp çok çocuk sahibi olmaktan kaçınıyordu. Meme kanseri salgın gibi ortalığı sarınca ve bu üç yanlışın meme kanserinin yaygınlaşmasında baş rolü oynadığı ortaya çıkınca, bütün bilinenler adeta tersyüz oldu. Artık genç kızlar erken evlenmeyi, çok çocuk sahibi olup onları çok çok uzun sürelerde emzirmeyi kendi sağlıklarının da ön tedbiri olduğunu anladı. Bir musibet bin nasihattan evlâdır denmesi de doğrulandı bir kere daha!.. Meme kanseri kadınların korkulu rüyası bugün. Her doğan 15 kız çocuktan birisi maalesef meme kanseri olmakta. Burada önemli olan kanserin erken teşhisi ve tedavi edilmesidir. Meme kanserine aday olan yada kansere yakalanma ihtimali yüksek olan hanımların öncelikle tetkiki önemlidir. Risk altındaki hanımları şöyle sıralayabiliriz:

● Evlenmemiş ve çocuk doğurmamış olanlar,

● Emzirme süresinin kısa olması,

● Adet görmeye erken yaşta başlaması ve ileri yaşa kadar devam

etmesi,

● Anne, teyze yada kız kardeşlerde meme kanseri görülmesi,

● Hormon tedavisi görmek,

● Guatr, rahim hastalıkları ve şeker hastalığı bulunması.

Üç önemli faktör

Burada gördüğümüz gibi erken evlenmek, çok çocuk doğurmak ve emzirme süresinin çok uzun olması meme kanserinden koruyucu üç önemli faktördür.

Meme kanserinden şüphelenilen hastaların doktora müracaat etme sebepleri aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçından olabilir:

● Sancı yada acıma şeklinde tarif edilen ağrı,

● Sertlik yada kitle fark edilmesi,

● Meme başında kendiliğinden ya da sıkmayla akıntı olması,

● Meme başının içeriye çekilmesi, ciltte çöküntü ya da portakal kabuğu görünümünde olması,

● Meme ucunda egzamaya benzer erezyon ve ıslaklık olması

● Meme cildinde kızarıklık, damarlanmanın artması,

● Memede ve kolda ödem.

Ağrı olayı farklı

Hanımların pek çoğunun yakındığı meme ağrısını hastalık durumundaki ağrıdan ayırt etmek gerekir. Hekimlerin “Mastodini” dediği bu ağrı herhangi bir hastalığa bağlı değildir. Tamamen fizyolojik olan bu ağrı adet görmeyle kaybolur.

Bazen meme ucundaki çatlaklardan giren mikroplar memede kızarıklık ve ağrı ile enfeksiyona yol açarlar, İyi tedavi edilmezse apseleşirler.

Meme başı akıntıları da kadınların sık görülen dertlerinden biridir.

Meme başındaki ve çevresindeki çatlaklar ülserler ve akıntılı egzamaya benzer yaralarda da kanser şüphesini getirir.



Ağrı, kitle, meme başındaki çatlaklar, meme başı akıntısı gibi kanser şüphesi uyandıran tüm lezyonlarda mutlaka biopsi yapılmalıdır.

Hanımların memelerini kendi kendilerine kontrol etmeleri, erken meme kanseri tanısında çok önemlidir. Bunun için öneriler şunlardır.

Kendi kendinizi kontrol etmelisiniz

● Her ay bir aynanın karşısında memelere bakılması, meme uçlarından birinin dışa veya yukarıya bakması uyarıcı olmalıdır.

● Memelerdeki damarlanma, kızarıklık olup olmadığı ve ödem dediğimiz şişkinlikler kontrol edilmelidir.

● Her iki koltuk altında ki lenf bezlerinin parmaklarla kontrol edilmelidir.

● Anne, kız kardeş gibi akrabalıklarında kanser olanlar mutlaka

doktor kontrolüne gitmelidir.

● 40 yaş üstündeki hanımların her altı ayda bir doktor muayenesi ve mammografi ile tetkiki yaptırmalıdır.

Şurasını unutmamak gerekir ki; meme kanseri erken teşhis edildiğinde ve uygun tedavi edildiğinde kesinlikle korkulacak bir hastalık değildir.