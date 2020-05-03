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Aktüel

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına Abdurrahman Dilipak'tan tepki

Kim Milyoner Olmak İster'de, oruçla ilgili kolay bir soruyu bilemeyen yarışmacı tepkilerin odağı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:07:00 -
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına Abdurrahman Dilipak'tan tepki

ATV’de ekranlara gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmaya katılan Yunus isimli yarışmacı, iftar sorusunu bilemeyince sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olan, Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü bitiren, Almanya'da eğitim alan ve 3 yıl avukatlık yapan yarışmacının böylesine kolay bir soruyu bilememesi ve joker kullanması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak da olaya tepki göstererek, "İşte hali pür melalimiz bu. Kendine yabancı.." ifadelerini kullandı.

İşte Dilipak'ın tweeti:

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