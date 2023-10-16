Kim kiminle yatmış belli değil! Laikçi Metin Akpınar hakkında şok eden yeni iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik rezil sözleri ve her fırsatta laikliği desteklediği açıklamalarıyla tanınan Metin Akpınar isimli oyuncunun, 35 yıl sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı olan Akpınar'ın, kızlarını 14 yıldır sakladığı iddia edilmişti. Akpınar hakkında rezil bir iddia daha gündeme geldi. Metin Akpınar'ın 1984 doğumlu bir de gayrimeşru oğlu varmış...

"36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler" diyerek iddiaları kabul eden Akpınar hakkında bir iddia da Onur Akay'dan geldi.

Onur Akay yazısında şu ifadeleri kullandı: "Metin Akpınar’ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya’da yaşıyor."

"Genç Metin’i büyüten aile Genç Metin'in Metin Akpınar’a babalık davası açmasını istiyor. Metin Akpınar emin olun ki oğlunu benim yazımla öğrenmiyor ama eşi Göksel Özdoğdu Akpınar benim yazımla öğrenecek."

"Genç Metin’in annesinin de Suphiye Orancı olduğunu söyleyenler var. Ancak annesi başka bir kadın bile olsa ikizlerin öz ağabeyi oluyor."

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"Çocuklarının beklediği şeyin sadece sevgi ve sıcak ilişki olduğunu maalesef ki anlayamayan Metin Akpınar’ın, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatının bir gün film olacağı da kesinleşti.”