Kim Jong Un öldü mü? Ülkede yerine kim geçecek tartışmaları başladı

Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların uluslararası kamuoyuna bomba gibi düşmesinin ardından sessizliğini koruyan Kuzey Kore basını, ‘rutin’ haberlerini sürdürdü. İddialara hiç değinmeyen basın, Kim’in eski açıklamalarını haberleştirdi ve daha önce çekilmiş fotoğraflarını kullandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ve resmi gazete Rodong Sinmun, olağan haberlerini vermeyi sürdürdü. Genelde olduğu gibi Kim’in adı tüm gazetelerde sık sık geçti ancak sağlığıyla ya da nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi.



Ölürse yerine kim geçecek?

Kim Jong-un, babası Kim Jong-il’in 2011’de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yönetimi devralan üçüncü nesil aile üyesi.

Dolayısıyla Kim’in sağlığıyla ilgili iddialar da onun yaşamını yitirmesinin ardından yönetimi kimin devralacağı sorularını beraberine getirdi.

Eğer çocuğu varsa yönetimi devralabilir

Kim’in bir çocuğu olup olmadığına dair açık ve kesin bir bilgi olmaması da durumu karmaşıklaştırdı.

Uzmanlara göre bir çocuğu varsa, ülkeyi yönetecek yaşa gelene kadar Kim’in kız kardeşi ve ona sadık isimler yönetimi devralabilir.

En güçlü aday kız kardeş

Kim’in halefi olarak gösterilen en güçlü aday ise kız kardeşi Kim Yo-jong oldu.

Kız kardeş Kim, son iki yılda devlet yönetiminde bir hayli ön plana çıktı. İşçi Parti’nin politbürosuna seçilen, parlamentoya giren Kim, İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Direktörü Birinci Yardımcısı titrini kullanıyor. Kim, ayrıca nisan başından beri çeşitli resmi etkinliklerde abisini temsil ediyordu.

Dedesinin doğum yıldönümünü kaçırdı, iddialar alevlendi

Kim Jong-un'un 15 Nisan'da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan kutlamalara katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim’in sağlık durumuyla ilgili iddialar ilk olarak CNN tarafından dile getirilmişti. CNN, ABD’li yetkililerin açıklamalarını dayanak göstermişti.

Ancak Güney Koreli yetkililer bunu doğrulayamadıklarını ve ‘Kuzey Kore’de ‘olağandışı bir durum’ tespit etmediklerini duyurmuştu. Benzer şekilde Çinli yetkililer de haberlerin doğruluğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

ABD’li yetkililer durumu yakından izlediklerini söylerken, Başkan Donald Trump ise “İyi olmasını diliyorum, aramızda iyi bir ilişki var" demişti.