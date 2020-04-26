"Kim Jong-un öldü" iddiasının sahibi detayları açıkladı!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünü iddia eden Çin basını detayları da verdi. Habere göre Kim, kır gezisi sırasında kalbini tutarak yere yığıldı ve ameliyattan çıkamadı.
Özellikle sosyal medyada günlerdir konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldüğü söylentileri, Japon medyasının bitkisel hayata girdiğini iddia etmesiyle iyice garip bir hal almıştı.
Japonlar, başarısız bir kalp ameliyatı sırasında Kim’in bitkisel hayata girdiğini iddia etmişti.
Çin basını: Ameliayattan çıkamadı
Japonların inanılmaz iddiasının ardından bu kez Çin’e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi’ndeki HKS TV, Kim’in yaşadığı kalp sorunu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.
İngiliz medyasında da yer alan habere göre, Kim yaşadığı ufak bir kalp sorunu nedeniyle daha önce Çinli doktorlar tarafından ziyaret edilmiş ve bazı tavsiyelerde bulunulmuştu.
Haberde ayrıca Kim’in ülkenin kırsal bir bölgesini ziyareti sırasında göğsünü tutarak yere yığıldığı öne sürüldü.
Olay sonrası doktorların hemen hastaneye kaldırdığı Kim’in ameliyata alındığı ve ameliyattan çıkamadığı iddia edildi.
Japon medyası Kim’in bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Hong Kong medyası ise Kuzey Kore liderinin öldüğünü öne sürdü.