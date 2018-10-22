THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kim bu yüzde 300 fırsatçıları

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın “Bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik” açıklamasının ardından vatandaşlar ‘Bu yüzde 300 fırsatçıları’nın açıklanmasını bekliyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 09:30
Kim bu yüzde 300 fırsatçıları

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye, ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası’na kilitlenirken, kurdaki artışı fırsat bilen fırsatçıların yaptığı zamların dövizdeki gerilemeye rağmen geri alınmamasına tepkiler yağıyor.

Ekonomi yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlara karşı aldığı önlemler bir bir sonuç vermeye başladı. 7 TL’ye dayanan dolar, alınan önlemlerin ardından gerilemeye başlayarak 5,64 TL’ye kadar geriledi. Dolar kurundaki artıştan dolayı maliyetlerin arttığını ileri sürerek fiyatları yükselten fırsatçılar, kurdaki düşüşe rağmen fiyatlarda bir indirime gitmedi. Kurdaki artışı anında fırsata çeviren bu çevreler, dövizdeki gerilemeyi görmezden geliyor.

“Denetimler sürüyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak tüm paydaşlarla beraber Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğini ifade etti. Bakan  Pekcan, “Bu konuda Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı kanunun değişikliği üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde bu çalışmalarımızı güncelliyoruz. Bir yandan da iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önlenmesi açısından denetimlerimize devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Serbest piyasa ekonomisinden yana olduklarını belirten Pekcan, “Bu denetimleri, bu geçiş döneminde zorunlu bulduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz” dedi.

Tüketiciler açıklanmasını bekliyor

Denetimler sonunda bazı fırsatçıların da tespit edildiğini belirten Bakan Pekcan, “Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik, firmalarla iletişime geçtik. Kendilerinden savunma istedik. Etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık” şeklinde konuştu.

Şimdi vatandaşlar ve tüketici örgütleri, Bakanlık tarafından tespit edilen bu fırsatçıların kamuoyuna deşifre edilmesini bekliyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 09:30
  1. Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası
  2. Dolar kuru
  3. Dolar kurundaki artış
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  5. Hal Kanunu
  6. Bakan Pekcan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
    1. Bodrum'da facia! Çok sayıda ölü ve..
    2. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    3. Kim bu yüzde 300 fırsatçıları
    4. Şok itiraf! Kandırıp tecavüz ediyorlar
    5. FETÖ'cü hainden küstah tehdit!..
    6. Mobingci müdür aldığı cezayı kuruma..
    7. İşte vahşice katledilen Kaşıkçı’nın..
    8. Dolar haftaya nasıl başladı?
    9. Afta 2016 KHK formulü
    10. Dolar alış satış fiyatı ne kadar?
    11. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    12. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    13. BİM aktüel ürünler indirim kataloğu..
    14. Adnan Oktar çetesine yeni operasyon!
    15. 15 yaşındaki terörist örgütün kirli..
    16. MHP'nin af teklifine AK Parti'den yeni..
    17. Bodrum'da felaket! 30 kişiyi...
    18. Milyonları ilgilendiren karar.....
    19. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    20. Günün âyet ve hadisi
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi yetkili kan dondurdu! Kaşıkçı ile katiller arasındaki diyaloğu anlattı
    Suudi yetkili kan dondurdu! Kaşıkçı ile katiller arasındaki diyaloğu anlattı
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    İsrail'e soğuk duş! Anlaşmalar iptal edildi
    İsrail'e soğuk duş! Anlaşmalar iptal edildi
    Türkiye'de üretildi! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'de üretildi! Dünyadan talep yağıyor

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Sapkınlığın bu kadarı!
    Sapkınlığın bu kadarı!
    Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 95 şirkete daha ortak! İmparatorluk kurmuşlar
    Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 95 şirkete daha ortak! İmparatorluk kurmuşlar