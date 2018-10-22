Kim bu yüzde 300 fırsatçıları

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye, ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası’na kilitlenirken, kurdaki artışı fırsat bilen fırsatçıların yaptığı zamların dövizdeki gerilemeye rağmen geri alınmamasına tepkiler yağıyor.

Ekonomi yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlara karşı aldığı önlemler bir bir sonuç vermeye başladı. 7 TL’ye dayanan dolar, alınan önlemlerin ardından gerilemeye başlayarak 5,64 TL’ye kadar geriledi. Dolar kurundaki artıştan dolayı maliyetlerin arttığını ileri sürerek fiyatları yükselten fırsatçılar, kurdaki düşüşe rağmen fiyatlarda bir indirime gitmedi. Kurdaki artışı anında fırsata çeviren bu çevreler, dövizdeki gerilemeyi görmezden geliyor.

“Denetimler sürüyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak tüm paydaşlarla beraber Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğini ifade etti. Bakan Pekcan, “Bu konuda Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı kanunun değişikliği üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde bu çalışmalarımızı güncelliyoruz. Bir yandan da iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önlenmesi açısından denetimlerimize devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Serbest piyasa ekonomisinden yana olduklarını belirten Pekcan, “Bu denetimleri, bu geçiş döneminde zorunlu bulduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz” dedi.

Tüketiciler açıklanmasını bekliyor

Denetimler sonunda bazı fırsatçıların da tespit edildiğini belirten Bakan Pekcan, “Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik, firmalarla iletişime geçtik. Kendilerinden savunma istedik. Etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık” şeklinde konuştu.

Şimdi vatandaşlar ve tüketici örgütleri, Bakanlık tarafından tespit edilen bu fırsatçıların kamuoyuna deşifre edilmesini bekliyor.