Kilometrede arabadan daha çok yakan adam! Böyle bir şey nasıl olabilir yahu

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, içerik üretici Murat Gümüşboğa'nın su fiyatlarına dikkat çektiği videoyu değerlendirdi. Tezel, Gümüşboğa'nın yürüyüş sırasında suyun fiyatını eleştirdiğini belirtti. Su fiyatlarının arttığını ve CHP idaresindeki İSKİ'nin suya zam yaptığını vurgulayan Tezel, su fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetiklediğini ifade etti. Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

"İçerik üretici Murat Gümüşboğa'nın su fiyatlarına dikkat çektiği video sosyal medyada viral oldu.

Videoda şu tespit yapılıyor:

"Bugün arkadaşlar 'Abi senin yaş ilerliyor. Kilon da var. 100'ün üstündesin. Yürüyüş yapman lazım. Sağlık problemleri yaşayabilirsin' dediler. Ben de 'Doğru söylüyorsunuz hadi sahilde yürüyelim' dedim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lara plajlarının oradan yürüyüş yaptık. 5 km. Hava sıcaktı. Şuradan adam başı bir litre su aldık.

Bir litre su 15 lira! Beş kilometre yürüdüm, su bitti. Kilometrede 3 lira yakıyorum.

Benim yeğenimde 96 model Polo araba var. Tüple 1,80 yakıyor kilometrede! Bir insan bir arabadan daha çok yakar mı ya?

Üstelik su olarak!" Murat bey suyu muhtemelen zincir marketlerin birinden almış. 0.5 litre su bile bakkalda, tekel bayinde 10 TL'den satılıyor!

İyi ki, havalimanında yürümemiş. Orada 0,5 litre su 80 TL! Daha çok yakardı.

Fıkra gibi bir olay ama gerçek!

Sadece pet şişeler zamlanmıyor.

İSKİ sağ olsun suya habire zam yaptığı için son bir yıldır eve gelen su faturası elektrik faturasının iki katına çıktı!

Hadi İSKİ, fahiş su politikasıyla İBB'nin sosyal medya belediyeciliğini finanse ediyor diyelim!

19 litrelik damacana su değişimi bile 100 TL oldu! Bir de su bayileri semtine göre farklı fiyat çekiyorlar. Damacana suya 150 TL istenen yerler de var!

Şişelenmesi ve dağıtım masrafı suyun kendisinden daha pahalı diyenler çıkabilir ama Allah'ın suyu bu! Neredeyse bedava hammadde kaynağından bahsediyoruz!

Hesap ortada! Bir insan kilometrede tüplü arabadan daha çok yakar mı?

Su şirketleri ve su kaynaklarının çoğunun yabancılara satılmasının fiyatlardaki anormal artışta bir etkisi oldu mu bilmiyorum ama "Sudan ucuz" deyiminin tarihe karıştığı bir gerçek!

Nasıl ekmek fiyatları kontrollü artırılıyorsa, su fiyatlarına da bir ayar çekilmeli! Su deyip geçmeyin! Su fiyatlarındaki fahiş artış enflasyonu tetikliyor!"