Kilo veremiyor olabilirsiniz, kilo vermek için 3 ev tarifi! Bunu kimse bilmiyor… Bakın neler oluyor

Protein açısından yüksek ve karbonhidrat açısından düşük diyetlerin uygulanması; kan şekeri seviyelerinin iyileştirilmesi, yüksek trigliserit seviyeleri gibi kalp hastalığı risk faktörlerinde azalma ve kilo kaybı dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararlarıyla bağlantılıdır. Bu yüzden haberimizde kilo kaybetmenizi sağlayabilecek bazı kahvaltı önerilerini derledik. İşte, detaylar...

1. YUMURTALI KEKLER

Yumurtalar, protein açısından zengin besinlerdir. Yumurtaları doğranmış sebzeler ve az miktarda peynirle karıştırıp ardından karışımı muffin kalıplarına bölebilirsiniz. 2 adet yumurta, 12 gram protein sağlar. Protein açısından yüksek olmasının yanı sıra, yumurtalar karbonhidrat bakımından düşük olmaları sebebiyle de iyi bir alternatif olabilir.

2. MEYVELİ VE CHIA TOHUMLU YOĞURT

200 gramlık bir yoğurt, 20 grama yakın protein sağlar. Yoğurdu lif açısından zengin yiyeceklerle doldurmak, kilo vermeyi teşvik etme potansiyelini artırabilir. Protein ve lif sindirimi yavaşlatır, bu da tokluk hissini arttırır ve daha az kalori almanıza yardımcı olur, bu da kilo kaybını teşvik eder. Beslenme Araştırmaları ve Uygulamaları dergisinde 2017’de yayınlanan araştırmaya göre yoğurdu lif açısından zengin chia tohumlarıyla eşleştirmek, sade yoğurt yemeye kıyasla daha fazla tokluk hissi sağlıyor.

3. NOHUT VE PATATES HAŞLAMASI

Bitki bazlı bir diyet uyguluyorsanız veya yumurta yiyemiyorsanız, protein açısından zengin kahvaltı seçenekleri bulmak zor olabilir. Nohut gibi baklagiller bitki bazlı protein ve lif bakımından yüksektir. Uluslararası Moleküler Bilimler dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre diyetinize nohut ve diğer baklagilleri eklemenin açlık seviyenizi azaltabileceğini ve gün boyunca daha az kalori almanıza yardımcı olabileceğini, bunun da kilo kaybını destekleyebileceğini ve kilo alımını önleyebileceğini gösteriyor.

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