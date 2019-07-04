0553 313 94 23

Kilo almak için hangi doktora gidilir

Bazı insanlar kilo aldıkları için huzursuz olurken bazı insanlar da tam tersine kilo almadıkları için mutsuz olurlar. Kişi gayet güzel beslendiği halde kilo alamamaktan şikayetçi. Kilo alamamak genetik olabilir. Kilo alınmasını etkileyen bir takım neden vardır. Troitlerin fazla çalışması olabilir. Kişi çok aktif olup aldığından çok daha fazlasını yakıyor olabilir. Kişi çok yediğini düşüyordur ancak düşük kalorili besinleri tüketiyor olabilir. Kilo alamama sorunu nasıl çözülür? Kilo almak için hangi doktora gidilir? Kilo olmak için devlet hastanesinde hangi bölüme gidilir?

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
Kilo almak için hangi doktora gidilir

Bazı insanlar kilo aldıkları için huzursuz olurken bazı insanlar da tam tersine kilo almadıkları için mutsuz olurlar. Kişi gayet güzel beslendiği halde kilo alamamaktan şikayetçi. Kilo alamamak genetik olabilir. Kilo alınmasını etkileyen bir takım neden vardır. Troitlerin fazla çalışması olabilir. Kişi çok aktif olup aldığından çok daha fazlasını yakıyor olabilir. Kişi çok yediğini düşüyordur ancak düşük kalorili besinleri tüketiyor olabilir. Kilo alamama sorunu nasıl çözülür? Kilo almak için hangi doktora gidilir? Kilo olmak için devlet hastanesinde hangi bölüme gidilir?

Kilo alamamanın birçok nedeni olaiblir. Bunlardan biri de hormonal dengesizliktir. Tiroit hormonunun fazla çalışması yani hipertiroidi metabolizmayı çok hızlandırdığı için kişi ne kadar yemek yerse yesin kilo alamayabilir. Bağırsak pazariztleri ve enfeskiyonlar besin emilimini azalttığı için kilo alamamaya neden olabilir. Kalitesiz besin tüketimi de kilo alamamanın nedenleri arasındadır. Kilo alamamanın ardında çok farklı sorunlar olabilir. Bu durum, genetik yatkınlıktan kaynaklanıyor olabilir. Hipertiroidi ve kan değerleriyle ilgili bazı sorunlar kilo almayı engelleyebilir. Kilo alamayan kişilerin kapsamlı bir sağlık kontrolü yaptırmalarında fayda var.

Kilo almak için hangi doktora gidilir? Kilo almak için hangi bölümden randevu alınır?

Hormonel bozukluklar. Örnek verecek olursak; Troid hormonunun normalinden çok veya az çalışması durumunda. Böyle bir durum söz konusuysa, bu hastalıklar için ya Endokrolojiye ya da bir İç Hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekir.

Bağırsaklardan kaynaklı, parazitler de bazen kilo almanın önüne geçerler. Bu tarz bir sorundan dolayı kilo alımınız durduysa; Gastro Entroloji veya İçHastalıkları uzmanıyla görüşmelisiniz.

Bazen de tamamen Psikolojik sorunlar veya depresyon nedeniyle kilo kayıpları yaşayabilirsiniz. Bu durumun tedavisi içinde Psikologlarla görüşmeniz gerekir.

Sağlıksız bir yaşam tarzı, nasıl besleneceğiniz konusunda yeterli bilgiye sahip olmamak veya iştahsızlık gibi sorunlar mı yaşıyorsunuz? O zaman da başvurmanız gereken doktor iyi bir diyetisyen olmalıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
  1. Kilo almak için hangi doktora gidilir
  2. Kilo almak için hangi bölümden randevu alınır?
  3. Kilo olmak için devlet hastanesinde hangi bölüme gidilir?
  4. hızla kilo alıyorum hangi doktora gitmeliyim
  5. iştahım yok hangi doktora gitmeliyim
  6. kilo almak için dahiliye
  7. kilo almak için hangi bölümden randevu alınır
  8. kilo almak için hangi ilaçlar kullanılır
  9. yemek yiyemiyorum hangi doktora gitmeliyim
  10. kilo veremiyorum hangi doktora gitmeliyim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılacak
    1. Kayseri’de Wellness 1. Kademe Yardımcı..
    2. Putin: "Rusya nükleer silahların..
    3. Polis kimse dolandırılmasın diye..
    4. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    5. Şehit ailesine darp iddiası
    6. Kilis’te kiralık ev sorunu
    7. Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin..
    8. Antarktika seferi bakteri keşfettirdi
    9. Tarsus Belediyesi Yaz Spor Okullarına..
    10. Başkan Demir’den Bafra’da yol müjdesi
    11. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    12. Menteşe’de traktör kazası: 1 ölü
    13. Çimento ihracatı ilk yarıda yüzde 46..
    14. Medipol Başakşehir'de transfer..
    15. Temizlik işçileri uyardı “Yerlere..
    16. Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi..
    17. Başkan Altıkulaç’tan istişare..
    18. Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari..
    19. TİHK’den Rektör Gören’e nezaket..
    20. Erkam Reşmen iddialı konuştu
    21. Hisarcık’ta yollara asfalt yama..
    22. Jandarma uyuşturucuya gözaçtırmıyor
    23. Anız yakanlara idari para cezası
    24. Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere..
    25. ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz..
    26. Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü..
    27. Pursaklar’da parklar bakım ve..
    28. Samsun’da 355 bin 297 araç var
    29. Kilo almak için hangi doktora gidilir
    30. Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”