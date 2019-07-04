Bazı insanlar kilo aldıkları için huzursuz olurken bazı insanlar da tam tersine kilo almadıkları için mutsuz olurlar. Kişi gayet güzel beslendiği halde kilo alamamaktan şikayetçi. Kilo alamamak genetik olabilir. Kilo alınmasını etkileyen bir takım neden vardır. Troitlerin fazla çalışması olabilir. Kişi çok aktif olup aldığından çok daha fazlasını yakıyor olabilir. Kişi çok yediğini düşüyordur ancak düşük kalorili besinleri tüketiyor olabilir. Kilo alamama sorunu nasıl çözülür? Kilo almak için hangi doktora gidilir? Kilo olmak için devlet hastanesinde hangi bölüme gidilir?

Kilo alamamanın birçok nedeni olaiblir. Bunlardan biri de hormonal dengesizliktir. Tiroit hormonunun fazla çalışması yani hipertiroidi metabolizmayı çok hızlandırdığı için kişi ne kadar yemek yerse yesin kilo alamayabilir. Bağırsak pazariztleri ve enfeskiyonlar besin emilimini azalttığı için kilo alamamaya neden olabilir. Kalitesiz besin tüketimi de kilo alamamanın nedenleri arasındadır. Kilo alamamanın ardında çok farklı sorunlar olabilir. Bu durum, genetik yatkınlıktan kaynaklanıyor olabilir. Hipertiroidi ve kan değerleriyle ilgili bazı sorunlar kilo almayı engelleyebilir. Kilo alamayan kişilerin kapsamlı bir sağlık kontrolü yaptırmalarında fayda var.

Kilo almak için hangi doktora gidilir? Kilo almak için hangi bölümden randevu alınır?

Hormonel bozukluklar. Örnek verecek olursak; Troid hormonunun normalinden çok veya az çalışması durumunda. Böyle bir durum söz konusuysa, bu hastalıklar için ya Endokrolojiye ya da bir İç Hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekir.

Bağırsaklardan kaynaklı, parazitler de bazen kilo almanın önüne geçerler. Bu tarz bir sorundan dolayı kilo alımınız durduysa; Gastro Entroloji veya İçHastalıkları uzmanıyla görüşmelisiniz.

Bazen de tamamen Psikolojik sorunlar veya depresyon nedeniyle kilo kayıpları yaşayabilirsiniz. Bu durumun tedavisi içinde Psikologlarla görüşmeniz gerekir.

Sağlıksız bir yaşam tarzı, nasıl besleneceğiniz konusunda yeterli bilgiye sahip olmamak veya iştahsızlık gibi sorunlar mı yaşıyorsunuz? O zaman da başvurmanız gereken doktor iyi bir diyetisyen olmalıdır.