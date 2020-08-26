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Aktüel Kilis'teki cezaevinden firar eden hükümlü Adana'da yakalandı
Aktüel

Kilis'teki cezaevinden firar eden hükümlü Adana'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:32:25 -
Kilis'teki cezaevinden firar eden hükümlü Adana'da yakalandı

ADANA (AA) - Kilis'teki cezaevinden firar eden "kasten adam öldürme" hükümlüsü Adana'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen "kasten adam öldürme" hükümlüsü S.Y'nin merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde saklandığı bilgisini aldı.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonla S.Y. yakalandı, firari hükümlünün üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

S.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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