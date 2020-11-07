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Aktüel Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı
Aktüel

Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:22:15 -
Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin 6 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunduğu belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında bazı tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunması ve Suriye'deki karışıklıklar da dikkate alındığında, terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetleri 4 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ay süreyle yasaklanmıştır."

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