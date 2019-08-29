Kilis Belediyespor: 1 Dersimspor: 0 Ziraat Türkiye Kupası 1.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Kilis Belediyespor-Dersimspor’u uzatmalarda attığı gol ile 1-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Kilis Belediyespor, Dersimspor’u konut etti. 90. dakika 0-0 sona erdi. Uzatmaların 94 dakikasında Mehet Canarlan’ın attığı kafa golü ile Kilis Belediyespor 1-0 öne geçti. 120 dakika oynanan karşılaşma Kilis Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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