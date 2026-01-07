Kılık değiştirdi, ilçe ilçe gezdi! Firari hükümlü bakın nerde yakalandı
İzmir’de yakalanmamak için kılık değiştirerek ilçe ilçe dolaşan firari hükümlünün saklandığı yer polis ekiplerini bile şaşırttı.
İzmir’de, 5 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.O. (43), polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Bagajda bulundu
Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezdiği belirlenen D.O.'nun Karabağlar'da olduğu tespit edildi. D.O.'nun il dışına kaçağı bilgisine ulaşan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, D.O.'yu saklandığı hurda bir aracın bagajında yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.