  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu'nun o kitabı ortaya çıktı! Ağızlar bir karış açık kaldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu'nun o kitabı ortaya çıktı! Ağızlar bir karış açık kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu'nun "Dar Koridor" adlı kitabındaki, Atatürk ve CHP iktidarı ile ilgili eleştirel ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 12:33:00 -
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu'nun o kitabı ortaya çıktı! Ağızlar bir karış açık kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanları gündem olmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın hendek olaylarıyla şehirleri harabeye çevirdiği dönemde askere "çocuk katliamcısı" iftirası atan Hacer Foggo'dan sonra bu kez de Daron Acemoğlu vakası patlak verdi.

Kılıçdaroğlu’nun “İkinci Yüzyıla Çağrı” programında ekonomi danışmanı olarak açıkladığı Daron Acemoğlu’nun geçmişi, CHP’lileri şaşkına çevirdi.

Acemoğlu'nun "Dar Koridor" adlı kitabında, CHP dönemini eleştiren ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

25. ve 26.dönem CHP Milletvekili Şerafettin Topçu’nun paylaştığı kitapta yer alan o ifadelerin bir kısmı şöyle:

"Bazı reform uygulamaları …bir kısım özgürlükler getirmek bakımından önemli adımlar olsa da Türkiye’yi koridora sokmak amacı taşımıyordu… CHP …liderleri ve müttefikleri için denetlenmeyen bir iktidar ve ekonomik zenginlik de getirdi.”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasel

KK,kimlerden medet umar hale geldi.Ülke ve Atatürk düşmanları ile el ele vermiş iş bilmez zavallı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23