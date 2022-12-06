Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu'nun o kitabı ortaya çıktı! Ağızlar bir karış açık kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanları gündem olmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın hendek olaylarıyla şehirleri harabeye çevirdiği dönemde askere "çocuk katliamcısı" iftirası atan Hacer Foggo'dan sonra bu kez de Daron Acemoğlu vakası patlak verdi.

Kılıçdaroğlu’nun “İkinci Yüzyıla Çağrı” programında ekonomi danışmanı olarak açıkladığı Daron Acemoğlu’nun geçmişi, CHP’lileri şaşkına çevirdi.

Acemoğlu'nun "Dar Koridor" adlı kitabında, CHP dönemini eleştiren ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

25. ve 26.dönem CHP Milletvekili Şerafettin Topçu’nun paylaştığı kitapta yer alan o ifadelerin bir kısmı şöyle:

"Bazı reform uygulamaları …bir kısım özgürlükler getirmek bakımından önemli adımlar olsa da Türkiye’yi koridora sokmak amacı taşımıyordu… CHP …liderleri ve müttefikleri için denetlenmeyen bir iktidar ve ekonomik zenginlik de getirdi.”