Kılıçdaroğlu’ndan Murat Alan’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

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Cuma namazına giderken evinin önünde pusuya yatan canilerin saldırısına uğrayan Yayın Kurulu Üyemiz, yazarımız ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a yönelik destek devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, karanlık Oda tv’nin hedef göstermesi sonucu 6 yaşındaki evladının yanında saldırıya uğrayan Alan’a telefonla arayarak geçmiş olsun diledi. Alan ile görüşen Kılıçdaroğlu, alçak saldırıyı kınadığını belirtti. Alan’ın sağlık durumu hakkında da bilgi alan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Saldırı, suikast, darp ve benzeri şeyler her kime yönelik olursa olsun kabul edilemez ancak gazetecilere yönelik saldırılar ayrıca kabul edilemez bir durumdur. Saldırganların serbest bırakıldığını öğrendim. Bu daha vahim bir durum. Bilmiyorum ama bu durum bir hakimin takdirine bırakılmamalı.”

Saldırı kamuya yapılmıştır

Basın mensuplarının özel bir kanunla korunması gerektiğini vurgulayan CHP lideri, şöyle devam etti: “Basın mensuplarına yönelik saldırılarla ilgili özel bir düzenleme yapılabilir. Basın mensupları kamu görevi ifa eder. Bu saldırı da aslında kamuya yönelik bir saldırıdır. Özel bir kanunla korunmaları, saldırı ve tehditlerin bu kapsamda değerlendirilmesi lazım. Umarım gazetecilerine yönelik bu son saldırı olur ve yargı saldırganlara hak ettikleri cezayı verir. Ailenize ve size tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.”