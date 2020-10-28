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Aktüel Kılıçdaroğlu ve eşi, Genco Erkal'ın "İnsanlarım" oyununu izledi
Aktüel

Kılıçdaroğlu ve eşi, Genco Erkal'ın "İnsanlarım" oyununu izledi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:00:41 -
Kılıçdaroğlu ve eşi, Genco Erkal'ın "İnsanlarım" oyununu izledi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Genco Erkal'ın sahnelediği "İnsanlarım" tiyatro oyununu izledi.

Yenimahalle Belediyesinin salgın sürecinde yenilediği Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, kapılarını Erkal'ın tek perdelik "İnsanlarım" oyunu ile açtı.

Oyunu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Nazım Hikmet Kongre Merkezi girişinde basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Kılıçdaroğlu, Türk bayraklarıyla donatılan salonda eşiyle yan yana oturdu.

Erkal'ın, Nazım Hikmet'in eserlerinden uyarladığı tek perdelik oyun, şairin Bursa Cezaevinde geçirdiği yılların öyküsünü anlatıyor.

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