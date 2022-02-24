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Gündem Kılıçdaroğlu, 28 başörtülü kadınla aklanma derdinde
Gündem

Kılıçdaroğlu, 28 başörtülü kadınla aklanma derdinde

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat Post modern darbesi 25. yılında da hafızalardaki yerini korurken, darbenin ayaklarından CHP’yi muhafazakar oy telaşı sardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 08:56:00 -
Kılıçdaroğlu, 28 başörtülü kadınla aklanma derdinde

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Daha önce 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşileceğini ve kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğu yalanını ortaya atan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de 28 Şubat’ta 28 başörtülü kadınla buluşarak büyük bir takıyyeye imza atacak. Konuya ilişkin Akit’e konuşan 28 Şubat mağdurlarından AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, şunları dile getirdi: “Eski yaptıklarını başörtülülerle bir buluşmayla düzelebileceğini sanıyorlar. Değiştiklerini, hatalarını temizledikleri gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun kendisini 28 Şubat mağduru olarak tanımlaması da ilginç bir şey. O dönemde başörtüsünün kaldırılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesine kanun teklifi götürüldüğünde, kendisi de bunun değiştirilip, kaldırılıp itiraz ettiğine dair imzası var. Öyle bir kanun teklifini kabul etmeyeceklerine dair. Ne söylediği belli değil. Ne yaptığı belli değil. Bir telaş içerisinde 28 Şubat’tan kendisini aklamaya ve kurtarmaya çalışıyor.”

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Yorumlar

şüayıp

Samimiyseler kanun teklifi yapsınlar
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1 metre bez parcası dediğin başörtüsü saygısızlığına dolaşacaksın! kontrollü genel başkanlığın, yalancılığın, güvenilmezliğin ve darbeciliğin tescillendi vay kemal

........
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