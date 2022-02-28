Kil maskesi nasıl yapılır, nedir, ne işe yarar? Kil maskesi faydaları nelerdir?

Uzun yıllar boyunca cildin genç görünümünü ve sağlığını korumak için uzmanlar pek çok farklı yöntemlerden bahsediyor. Bu yöntemler arasında ön plana çıkan kil maskesi ile hem cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almasını hem de gözenekleri küçülterek yaşlanma karşıtı bir etki elde edilmesini sağlamak mümkündür.

Cilt sağlığı başta kadınlar olmak üzere tüm bireylerin dikkat ettiği ciddi bir konudur. Cilt sağlığını korumak ve ciltte olan sorunları düzeltmek için nem dengesini korumak ve bu dengeyi sağlarken gözenekleri temiz tutmak en önemli konulardan biridir. Zaman içerisinde, çevresel etkilerden genetiğe kadar dayanan pek çok sebepten dolayı hasar gören ciltler erken yaşlanma gibi problemlerle de karşı karşıya kalabiliyor. Cilde iyi gelen belli başlı ürünlerden biride kil maskesidir.

Özellikle, doğal bir yöntem olması ve pek çok açıdan avantaj sağlaması sebebiyle tercih edilen kil maskeleri bugün cilt bakımının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Kil Maskesi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Uygulanır? Erkek ve Kadın İçin Kil Maskesi Faydaları Nelerdir? sorularının yanıtları sizlerle.

Kil maskesi nedir?

Kil maskesi, ciltteki yağ oranını dengeleyen, pembe – yeşil ve beyaz gibi farklı çeşitleri bulunan bir cilt bakım ürünüdür. Kilin sakinleştirici etkisi ile hem yüzdeki yağ dengesi sağlanır hem de cilt pürüzsüz hale getirilir.

Kil maskesi nasıl yapılır?

2 yemek kaşığı beyaz kil ile 2 yemek kaşığı suyu karıştırarak krem kıvamını elde edin. Daha sonra yüzünüze bu maskeyi sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra cildinizi temizlemek için ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Cildiniz hassas ise kurumasını beklemenize gerek yoktur. 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

Erkek ve kadın için kil maskesi faydaları nelerdir?

Cildi kirden ve yağdan arındırır.

Siyah noktaların genişlemesini önler.

Cildi arındırdığı için daha parlak ve yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Gözenekleri temizlediği için, temizlendikten sonra üzerine uygulanacak ürünlerin daha hızlı ve derin emilmesine yardımcı olur.

Kil maskesinin zararları

-Kil maskesi, cildi hassas olan kişilere uygulandığında ciltte kızarıklık, yanma hissi, kabarma, gerilme gibi yan etkilere neden olabilir.

-Cilde sık sık kil maskesi uygulamak cildi kurutur. Kuruyan cilt çabuk kırışır. Bu nedenle kil maskesi 15 günde 1 yapılması yeterli olur.

-Kil maskesinin bir diğer yan etkisi de nadiren de olsa sivilceye neden olabilmesidir.

-Kil maskesi bazı kişilerde yan etki olarak egzama, sedef gibi cilt hastalıklarını tetikleyebilir.

Kil maskesi ne işe yarar?

Kil maskesi, sahip olduğu antibakteriyel yapı sayesinde cildinizi temizleyerek mikroplardan arındırır. Böylece cildinizde oluşabilecek herhangi bir deformasyonun önüne geçilir. Gözenekleri açar: Kilin yağ dengesini korumaya yardımcı olan yapısı aynı zamanda cilt gözeneklerinizi de açmanızı sağlıyor.

Kil maskesinin ömrü ne kadar?

Kil doğal bir malzeme olduğundan dolayı içerisine kimyasal maddeler girmediği sürece kullanım süresi bozulmaz. Fakat raf ömrünün uzatılması sebebiyle içerisinde kimyasal bulunan kil maskelerinin kullanım süresi yaklaşık olarak 6 ay kadardır.

Kil maskesi yüzü yakması normal mi?

Kil maskesi ciltteki fazla yağı kurutur. Cildi karma veya kuru birinde etkisi çok daha fazla olduğu için maskenin kullanılması sonucunda yüzü yakması oldukça normaldir. Buna sebebiyet verilmemesi için kuru cilde sahip olan kişiler maskenin içerisine bitkisel yağlar veya nemlendirici etkili kremler ekleyerek kullanabilirler.