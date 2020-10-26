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Sağlık Kıbrıs tüp bebek merkezi! Kıbrıs’ta tüp bebek merkezi hastanesi nerede?
Sağlık

Kıbrıs tüp bebek merkezi! Kıbrıs’ta tüp bebek merkezi hastanesi nerede?

Kıbrıs tüp bebek hastanesi, Kıbrıs’ta en başarılı tüp bebek merkezi merak ediliyor. Herhangi bir nedenden dolayı çocuk sahibi olamayan çiftler, tıbbın ve teknolojinin getirdiği olanaklardan yararlanmak istiyor. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak artık zor değil. Türkiye’de başta araştırma hastaneleri olmak üzere çok sayıda devlet ve özel hastaneler tüp bebek tedavisini gerçekleştirmekte. Peki Kıbrıs’ta tüp bebek merkezi var mı? Kıbrıs’ta tüp bebek merkezi nerede?

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:15:00 - 2020-10-26 11:22:09
Kıbrıs tüp bebek merkezi! Kıbrıs’ta tüp bebek merkezi hastanesi nerede?

Kıbrıs’ta tüp bebek merkezi, kök hücre ile tüp bebek tedavisi uygulayarak çiftlerin çocuk sahibi olmasına vesile olmaktadır. Kök hücre ile azospermi tedavisi birçok erkekte sperm üretimini tetikleyerek tüp bebek tedavisi ile gebelik planlamayı mümkün kılabilmektedir. Kök hücre ile azospermi tedavisi, azospermi tanısı tespit edilmiş ve TESA yöntemi sonrasında sperm bulunamamış kişilere önerilmektedir. Hastaya ilk önce bir takım testler uygulanır. Bu testler sonucunda olumlu sonuç alınıp alınmayacağı tespit edilir. Bu sonuçlara göre kök hücre tedavisi uygun görülürse tedaviye devam edilir. 

Tüp bebekte kök hücre tedavisi nedir?

Kök hücre ile azospermi tedavisi, kişi’den liposuction yöntemi ile alınan yağ’dan ayrıştırılan kök hücrelerin zenginleştirilerek hastaya verilmesi işlemidir. Kök hücreler temel olarak, kemik iliği, yağ dokusu ve embriyodan (sperm ve yumurta’nın döllendiğinde ortaya çıkan yapı) elde edilmektedir. Kök hücre ile azospermi tedavisinin maliyeti yaklaşım 6 bin eurodur.

Kıbrıs tüp bebek merkezi nerede?

Kıbrıs’ta tüp bebek merkezleri genellikle Lefkoşa ve Magusa'dadır.

Kıbrıs tüp bebek fiyatları

Tüp bebek Fiyatı 3,000 Euro, Yumurta dondurma Fiyatı 5,000 Euro.

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