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Gündem Kıbrıs Harekatı’nı İlker Başbuğ’dan dinleyin! Erbakan ve arkadaşları adayı tamamen alacaktı
Gündem

Kıbrıs Harekatı’nı İlker Başbuğ’dan dinleyin! Erbakan ve arkadaşları adayı tamamen alacaktı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:53:00 -

1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla ilgili konuşan Başbuğ, “Rahmetli Erbakan ve arkadaşları neredeyse adanın tümünü alma fikrindeler yani durmak yok” ifadelerini kullandı. Genelkurmay eski Başkanı İlber Başbuğ, 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla ilgili Odatv’ye konuştu.

Başbuğ konuşmasında, “1974’te rahmetli Erbakan ve arkadaşları neredeyse Kıbrıs’ın tümünü alacaktı” ifadelerini kullandı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs adasına müdahalesidir. Bu harekat, adada Rumların Türklere gerçekleştirdiği saldırılar sonrası gerçekleştirilmiştir.

 

Kıbrıs adası, 1960 yılında bağımsızlığını kazanmış ancak ada içerisindeki Türk ve Rum toplulukları arasında zamanla artan gerginlikler yaşanmıştır. Ada, 1963 yılında şiddet olaylarına sahne olmuş ve bu dönemde Türklerin yaşadığı bölgelerde yoğun baskı ve saldırılar görülmüştür. Bu süreçte Kıbrıs Türk toplumu, korunmaya ihtiyaç duyan bir konuma gelmiştir.

1974 yılında, Yunanistan destekli bir darbeyle Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin devrilmesi ve adanın Yunanistan'a bağlanma isteği, Türkiye'nin müdahale kararını hızlandırmıştır. 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a askeri harekat başlatmış ve adanın kuzeyinde bir güvenlik koridoru oluşturarak Kıbrıs Türk toplumunu koruma altına almıştır.
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Bu harekat sonrasında, 1974 yılından itibaren Kıbrıs adası fiilen ikiye bölünmüş; güneyde Rumların kontrolündeki Kıbrıs Cumhuriyeti, kuzeyde ise Türklerin yaşadığı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında ayrı bir yönetim kurulmuştur.

Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'nin adadaki Türk toplumunu koruma ve ada üzerindeki dengeyi sağlama çabası olarak görülmektedir.

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