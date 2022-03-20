Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı!
Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Açar'ın cenazesi toprağa verildi.
YENİ AKİT ANKARA
Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Açar'nın, Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Halfeti Bozok Mahallesi'nde Aile Mezarlığına getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bozok Aile Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Açar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Halfeti Kaymakam Vekili Birecik Kaymakamı Kadir Duman Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, 20.Zırhlı Tugay Komutanlığı Merkez Komutanı, Aile Sosyal Hizmetler il Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan, İçe jandarma komutanı Soner Çalışkan, Biricik Garnizon komutan vekili Hüseyin Yıldırım, Halfeti ilçe müftüsü Muhammed Ahıskalı Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan Birecik Halfeti şehit Gazi Temsilcisi Abdullah Uçar ve vatandaşlar katıldı.