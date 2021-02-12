  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kibar Holding’in webinar serisi ‘Kibar Let’s Talk’ başladı
Ekonomi

Kibar Holding’in webinar serisi ‘Kibar Let’s Talk’ başladı

Kibar Holding, salgın döneminde çalışanlarla etkileşimi artırmak ve grubun etkinlik kültürünü sürdürülebilir kılmak amacıyla webinar serisi başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:30:00 - 2021-02-12 10:31:41
Kibar Holding’in webinar serisi ‘Kibar Let’s Talk’ başladı

Sadece Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin izleyebildiği; hayat, eğitim ve teknolojiye dair konuların uzman konuklar tarafından ele alındığı sohbet serisi ‘Kibar Let’s Talk”un ilk konuğu Psikiyatri Uzmanı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Bulu'yu saygısız ifadelerle geri çevirmişlerdi: Boğaziçililerin 'çikolata' saygısızlığı bugün de devam etti
Gündem

Prof. Bulu'yu saygısız ifadelerle geri çevirmişlerdi: Boğaziçililerin 'çikolata' saygısızlığı bugün de devam etti

Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Melih Bulu'nun çikolata ikramını çirkin ifadeler kullanarak geri çeviren Boğaziçililer, aynı saygısızlıkları..
Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker firar etti
Gündem

Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker firar etti

Ermenistan'dan yayın yapan Johovurd isimli gazete, aylar önce işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'da gökten alevler yağdığını gören 10 binden..
Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'
Gündem

Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'

Paçavra Cumhuriyet'in yazarlarından Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları konu edindiği köşe yazısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay