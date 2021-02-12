Kibar Holding’in webinar serisi ‘Kibar Let’s Talk’ başladı
Kibar Holding, salgın döneminde çalışanlarla etkileşimi artırmak ve grubun etkinlik kültürünü sürdürülebilir kılmak amacıyla webinar serisi başlattı.
Sadece Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin izleyebildiği; hayat, eğitim ve teknolojiye dair konuların uzman konuklar tarafından ele alındığı sohbet serisi ‘Kibar Let’s Talk”un ilk konuğu Psikiyatri Uzmanı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar oldu.