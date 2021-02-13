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Ekonomi Kibar Holding ile Azerbaycanlı STP’den stratejik ortaklık
Ekonomi

Kibar Holding ile Azerbaycanlı STP’den stratejik ortaklık

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel ile Azerbaycan’ın en önemli teknoloji ve sanayi merkezi Sumgayıt Texnologıyalar Parkı (STP) stratejik ortaklık kuruyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:05:00 -
Kibar Holding ile Azerbaycanlı STP’den stratejik ortaklık

Panel sektöründe kurulacak yeni ortaklıkla şirket faaliyetlerini, Assan Panel – STP Azerbaycan olarak sürdürecek. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, kardeş ülke Azerbaycan’da yatırım yapma fırsatından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, iki ülkenin önde gelen gruplarının ilk ortak girişiminin yeni açılımlar ve fırsatlar getirmesini beklediğini kaydetti. Kayabaşı “Grubumuz, Cumhuriyet tarihinin yarısına tanıklık eden, Türkiye sanayiinin gelişmesinde kaldıraç rolü üstlenen, değişime öncülük eden misyonuyla bugün global bir marka haline gelmiştir. 2012’de grubun da ilk yurt dışı yatırımı olan Ürdün yatırımından sonra ikinci yurt dışı yatırımına imza atan şirketimiz Assan Panel, sektöründe global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Assan Panel’in alanında önemli uzmanlık ve bilgi birikimi var. Bu birikimi Azerbaycan’a taşıyacağız.” dedi. Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar ise “Azerbaycan ile birlikte tüm Türki Cumhuriyetler’e, Kafkaslar’a hatta Rusya ve Asya ülkelerine ihracat yapma fırsatı yaratacağız. Assan Panel’in 85 ülkeye ihracat yapan, güçlü bilgi birikimi ve deneyimi de bu süreçteki en önemli itici gücümüz olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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