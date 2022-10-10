Kıa’nın 2030 hedefi 1.2 milyon elektrikli araç satışı

ONUR YILMAZ

2021’de “İlham Veren Yolculuk” sloganıyla dönüşüm yolculuğuna başlayan Kia, yeni elektrikli araçları EV6 ve Niro’ya özel olarak KKTC’de basın etkinliği düzenledi. Etkinlikte markanın elektrifikasyon stratejisi ve elektrikli modelleri tanıtıldı.

2 modelle öne çıkacak

Sürdürülebilir ulaşım hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Kia’nın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2030 yılı yol haritamız kapsamında elektrikli ürün gamımızı Türkiye’de de genişletmeye ve globalde başlayan dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz. Kia, 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğini açıklamıştı. Yeni EV6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni modelimiz. Gelecek vizyonumuzla otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarımızda genişletmeyi, elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarımızla hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz” dedi.

Amacı pazar liderliği

Kia’nın küresel ölçekte 2022 yılı sonunda toplam satışlarının yüzde 5’inin elektrikli araçlardan sağlanacağını söyleyen Ağyel, “Ulaşımın geleceğine yapılan yatırımla birlikte bu oran hızla artacak. 2026’da toplam satışların yüzde 21’i, 2030’da ise yüzde 30’u tam elektrikli araçlardan elde edilecek. Hibrit araçların da dahil edilmesiyle toplam satışlar içerisinde elektrikli ve elektrik destekli araçların payı yüzde 52’ye ulaşacak. Kia, global arenada 2030 yılında 1.2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satmayı; bağlanabilirlik ve otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarında genişletmeyi ve PBV (amaca yönelik ticari araç) pazarında liderliği hedefliyor” şeklinde konuştu.

“2023 yılında da yeni elektrikli araçlarımızı Türkiye’ye getireceğiz”

Yeni EV6 ve Yeni Niro EV’nin Türkiye’ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Ağyel, “2030 yol haritamız kapsamında elektrikli araçlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kia EV6 elektrikli otomobillerin geleceğine ışık tutuyor

Avrupa’da “2022 Yılın Otomobili” ödülünü kazanan Kia EV6 modeli haziran ayında GT-Line 4x4 versiyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu. Uzun menzil, sıfır emisyonlu güç-aktarma sistemi, ileri teknolojili 800V ultra hızlı şarj ve farklı crossover tasarımı ile elektrikli araç dünyasına tamamen yeni bir soluk ve yeni bir yaklaşım getiren EV6, Kia’nın elektrikli araçlar (BEV) için tasarladığı özel platformu (E-GMP) kullanan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip modeldeki elektrik motorları toplamda 325 PS güç ve 605 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan Kia EV6’nın azami hızı 188 km/s, enerji tüketimi ise 17.2 kWsa/100km.

Zıtlıkların birleşimi felesefesi

Kia’nın yeni tasarım felsefesi “Zıtlıkların Birleşimi-Opposites United” felsefesiyle otomobil severlerle buluşan elektrikli araç olan EV6, bünyesinde barındırdığı gelişmiş özelliklerle elektrikli otomobillerin geleceğine ışık tutuyor.

İddialı tasarımı, ileri mühendisliği, yenilikçi teknolojileri ve heyecan verici performansıyla her yolculuğa ilham vermek için tasarlanan EV6 yalnızca çevreci bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Kia’nın malzeme ve üretim noktasında da sürdürülebilir ulaşıma yönelik uzun vadeli taahhüdünün başlangıcını temsil ediyor.

Gücü ve performansı ile dinamik ve sportif bir sürüş otomobili olarak öne çıkan Kia EV6, sürücülerin bir BEV ile uzun mesafeleri sportif ve eğlenceli bir sürüş ile kat edebileceğini gözler önüne seriyor.

Tek şarjla 506 kilometre gidiyor

Kia EV6, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca Avrupa’da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi sayesinde, aracın sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edilebilmesine olanak tanıyor. EV6 Prestige Long Range versiyonuyla 2.100.000 TL’den, GT-Line Long Range versiyonuyla ise 2.250.000 TL’den satışa sunuluyor.

2022’nin son aylarında da EV6’nın 585 PS güce sahip GT versiyonu satışa sunulacak.

Kia EV6’nın bazı özellikleri şöyle:

l Relaxation özellikli koltuklar

l Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar

l Geniş iç hacim

l Uzaktan katlanır arka koltuklar

l Uzaktan akıllı park asistanı (RSPA)

l Akıllı ön aydınlatma sistemi (IFS)

l Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA)

l Güvenli çıkış asistanı (SEA)

l 4.5 dakikada 100 km menzil kazanma

l 1.600 kg römork çekme kapasitesi

l 520 litre bagaj hacmi (Koltuklar yatırılınca 1.300 litre)

l 20 litre veya 52 litre ön bagaj

l 3.6 kW’a kadar diğer cihazları şarj edebilme özelliği