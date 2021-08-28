KHÜ Araştırma Görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuk Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacak.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuk Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacak.
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