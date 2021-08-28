  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aliağa'daki orman yangını söndürüldü
Aslan'ın fikstür tamam
Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu
Türkiye Grand Prix'inde değişiklik
Ekonomi KHÜ Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

KHÜ Araştırma Görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:54:00 -
KHÜ Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kadir  Has  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Kamu  Hukuk  Bölümü  Mali  Hukuk  Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacak.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkındaki  Yönetmelik”  uyarınca Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuk Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay