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Khabib, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda perişan edenMüslüman boksör Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti!

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:56
Khabib, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a yanıt! Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Rakibinin Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından gösterdiği tepki ve aldığı galibiyetten sonra İslam dünyasında fenomen haline gelen Nurmagomedov için Galatasaray'ın yaptığı teklife cevap geldi.

Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Yönetim, sosyal medya hesaplarından birçok defa sarı-kırmızılı forma ile resimlerini paylaşan Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için harekete geçti. Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın bu davetini kabul etti ve maça gelme kararı aldı.

Sarı kırmızılılar, Khabib'in 14 yaşındayken Galatasaray formasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp yıldız sporcuyu tebrik etmişti.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:56
  1. Khabib Nurmagomedov
  2. Galatasaray

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