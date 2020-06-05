  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kevin Durant, MLS’te kulübü Philadelphia Union’a ortak oldu

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ABD’li yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekiplerinden Philadelphia Union’a ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:27:56 -
Kevin Durant, MLS’te kulübü Philadelphia Union’a ortak oldu

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ABD’li yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekiplerinden Philadelphia Union’a ortak oldu.


NBA’de Brooklyn Nets’te oynayan ABD’li yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekibine ortak oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre, Durant’in Philadelphia Union’dan hisse aldığı belirtildi. 31 yaşındaki basketbolcunun 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı ifade edildi. Durant daha öncede DC United takımından iki kez hissesi satın almaya çalışmıştı.


Los Angeles Lakers’ın yıldızı oyuncusu LeBron James de, 2011 yılından bu yana Liverpool’un yüzde 2 hissesine sahip.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı