Ketçap nasıl yapılır? İşte, ev yapımı ketçap tarifi
Ketçap en çok tüketilen sosların başında gelir. Kızartmalarda, tostlarda tercih edilen ketçabı hazır almak yerine evinizde de hazırlayabilirsiniz. Evinizde hazırlayacağınız ketçap kattı maddelerinden uzak ve tamamen doğal olacaktır. İşte, ev yapımı ketçap tarifi…29 Eylül 2019 Pazar 19:39
Ketçap en çok tüketilen sosların başında gelir. Kızartmalarda, tostlarda tercih edilen ketçabı hazır almak yerine evinizde de hazırlayabilirsiniz. Evinizde hazırlayacağınız ketçap kattı maddelerinden uzak ve tamamen doğal olacaktır. İşte, ev yapımı ketçap tarifi…
Ketçap nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3 adet domates
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1-2 diş sarımsak
- 2 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1.5 yemek kaşığı nişasta
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
- Arzuya göre 1-2 adet karanfil
Domateslerin kabuklarını soyup, 2 yemek kaşığı yağ döktüğümüz tencereye alıyoruz.
Domatesler pişerken bir kasede salça ve 1 yemek kaşığı nişastayı güzelce karıştırıyoruz.
Tencereye yarım yemek kaşığı nişastayı ekliyoruz.
Tuz ve şekeri de tencereye ilave ediyoruz.
Pişen domatesin içerisine rendelediğiniz sarımsaklarını ekliyoruz.
Ardından sirke ve karanfiller de tencereye giriyor.
Domatesleri ocaktan almadan önce domatesli-nişastalı karışımı ilave ediyoruz.
Birkaç dakika daha kaynayan ketçabı ocaktan alıp, kavanozlara boşaltıyoruz.
Afiyet olsun.
YORUM YAZ