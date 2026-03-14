Kestel’de Kadınlara Özel Bursa Tarih Ve Kültür Gezileri Devam Ediyor

Kestel Belediyesi’nin kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bursa Tarih ve Kültür Gezileri yoğun ilgi görüyor. Her hafta salı ve perşembe günleri gerçekleştirilen gezilerde kadınlar, Bursa’nın asırlardır ayakta duran tarihi yapıları ve manevi değerleriyle buluşuyor.

Program kapsamında Emirsultan Camii, Yeşil Türbe, Üftade Hazretleri Türbesi ve Tophane gibi Bursa’nın simge mekânları ziyaret edilerek şehrin tarihi ve kültürel mirası hakkında katılımcılara bilgiler aktarılıyor.

Kestel Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen geziler sayesinde kadınlar Bursa’nın zengin tarihini keşfederken aynı zamanda sosyal bir ortamda buluşarak keyifli vakit geçiriyor.

Vatandaşlardan Başkan Erol’a Kültür Gezileri İçin Teşekkür

Gezi programına katılan vatandaşlar, Bursa’nın tarihi ve manevi mekânlarını yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, düzenlenen organizasyondan dolayı Kestel Belediyesi’ne ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’ a teşekkür etti.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, düzenlenen kültür gezilerinin kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Başkan Erol yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımız için hazırladığımız Bursa Tarih ve Kültür Gezileri ile şehrimizin köklü mirasını birlikte keşfediyoruz. Emirsultan Camii’nden Yeşil Türbe’ye, Üftade Hazretleri’nden Tophane’ye uzanan bu anlamlı yolculukta tarih, kültür ve gönül birlikteliğini bir arada yaşıyoruz”

Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.