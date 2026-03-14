  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kültür - Sanat Kestel’de Kadınlara Özel Bursa Tarih Ve Kültür Gezileri Devam Ediyor
Kültür - Sanat

Kestel'de Kadınlara Özel Bursa Tarih Ve Kültür Gezileri Devam Ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kestel’de Kadınlara Özel Bursa Tarih Ve Kültür Gezileri Devam Ediyor

Kestel Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve Bursa’nın köklü tarihini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Bursa Tarih ve Kültür Gezileri” programını hayata geçirdi. Kadınlara özel olarak düzenlenen gezi programları kapsamında katılımcılar Bursa’nın önemli tarihi ve manevi mekânlarını ziyaret etme fırsatı buluyor.

Kestel Belediyesi’nin kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bursa Tarih ve Kültür Gezileri yoğun ilgi görüyor.   Her hafta salı ve perşembe günleri gerçekleştirilen gezilerde kadınlar, Bursa’nın asırlardır ayakta duran tarihi yapıları ve manevi değerleriyle buluşuyor.

Program kapsamında Emirsultan Camii, Yeşil Türbe, Üftade Hazretleri Türbesi ve Tophane gibi Bursa’nın simge mekânları ziyaret edilerek şehrin tarihi ve kültürel mirası hakkında katılımcılara bilgiler aktarılıyor.

Kestel Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen geziler sayesinde kadınlar Bursa’nın zengin tarihini keşfederken aynı zamanda sosyal bir ortamda buluşarak keyifli vakit geçiriyor.

 

Vatandaşlardan Başkan Erol’a Kültür Gezileri İçin Teşekkür

Gezi programına katılan vatandaşlar, Bursa’nın tarihi ve manevi mekânlarını yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, düzenlenen organizasyondan dolayı Kestel Belediyesi’ne ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’ a teşekkür etti.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, düzenlenen kültür gezilerinin kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Başkan Erol yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımız için hazırladığımız Bursa Tarih ve Kültür Gezileri ile şehrimizin köklü mirasını birlikte keşfediyoruz. Emirsultan Camii’nden Yeşil Türbe’ye, Üftade Hazretleri’nden Tophane’ye uzanan bu anlamlı yolculukta tarih, kültür ve gönül birlikteliğini bir arada yaşıyoruz”

Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23