Keşmir'de şiddetli çatışma! Hindistan ordusana ait hedefler vuruldu

Keşmir'i Hindistan ile Pakistan arasında ikiye bölen Kontrol Hattı'nda her iki ülkeden de karşılıklı top atışlarının son haftalarda artması bölgedeki gerilimi yükseltti.

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Hint birliklerinin topçu atışlarında biri çocuk 4 sivilin ciddi şekilde yaralandığını kaydetti.

İftikhar, 3 gün boyunca süren gelişigüzel atışlarla bir çocuğun öldüğünü ve 10 sivilin yaralandığını, Pakistan kuvvetlerinin Hint ordusuna ait hedefleri vurduğunu bildirdi.

Srinagar'daki Hint Ordusu Sözcüsü Albay Rejesh Kalia da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın "sürekli olarak ateşkes ihlali yaptığını" öne sürdü. Kalia, Hint birliklerinin bu tür ihlallere etkili şekilde karşılık verdiğini dile getirdi.

Hindistan Savunma Bakan Yardımcısı Shripad Naik, parlamentoda yaptığı açıklamada, 1 Ocak ile 23 Şubat arasında Kontrol Hattı ve iki ülkenin uluslararası sınır hattı boyunca 646 ateşkes ihlali yapıldığını belirtti.

Naik, 2019'da ise Kontrol Hattı ve iki ülkenin uluslararası sınır hattı boyunca 1586 ateşkes ihlali meydana geldiğini açıkladı.Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki de geçen sene Hindistan'ın, ateşkes anlaşmasını 3 bin 351 defa ihlal ettiğini söyledi. Hint birliklerinin bu yıl 765 ihlal gerçekleştirdiğini açıklayan Faruki, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini 54 sivilin yaralandığını kaydetti.

Pakistanlı bir yetkiliye göre, 2019'da Hint birliklerinin top atışları sebebiyle aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 59 sivil yaşamını yitirdi, 280 kişi yaralandı.

"Dünya salgının pençesinde, savaşmanın sırası değil"

Bölgede, son günlerde yaşanan iki ülke arasındaki top atışlarında ikisi çocuk en az 3 sivil hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'in Tumina köyünde yaşayan Gulam Kadir, yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan birliklerinin karşılıklı top atışlarının korkutucu olduğunu ifade etti.

Bu durumun kendisine 1965 ve 1971 savaşlarını hatırlattığını dile getiren Kadir, köyünde 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Azad Cammu Keşmir'in Reddi köyünde yaşayan Haydar Ali de biri çocuk iki sivilin top atışları yüzünden yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Dünya salgının pençesinde. Savaşmanın sırası değil." dedi.