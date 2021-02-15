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Ekonomi Keskin nişancı tüfeği OVİS 5 ülkede talep görüyor
Ekonomi

Keskin nişancı tüfeği OVİS 5 ülkede talep görüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde üretilen uzun menzilli keskin nişancı tüfeği OVİS, 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 15:13:00 -
Keskin nişancı tüfeği OVİS 5 ülkede talep görüyor

Tüfeğin daha çok ülkeye satılması için de gerekli her girişimde bulunuluyor. Huğulu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından imal edilen OVİS, büyük beğeni topluyor. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, kooperatif olarak orijinal ve yerli bir ürün daha ortaya koyduklarını dile getirdi. Tanık, OViS’in yurt dışı pazarında ilgi gördüğünü söyledi. Tanık, şöyle konuştu: “Yivli tüfeğimiz OVİS, Ar-Ge merkezimizde seri üretimini yaptığımız yerli mühendislik ürünüdür. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde yar almasını hedefliyoruz. Şu anda 5 ülkeye satışı gerçekleşiyor. ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya’da alıcı buluyor. Kalibresi 7.62’liktir. Güvenliğe önem verdiğimiz için mekanizması 6 dişliden oluşuyor. Etkili menzili bin metredir. Muadillerine göre avantajı fiyatıdır. Yerli olduğu için rekabetçidir. Güvenliğin ön planda olduğu bir modeldir. Namlusu dövme çelikten üretilmiştir. Tasarımı tamamen özgündür. Aksesuarlarıyla birlikte 7.5 kilogramdır. Yere sabitlemek için ergonomik ayaklara sahiptir. Yıllık 3 binin üzerinde OVİS üretilmektedir.”

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