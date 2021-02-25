  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Keşif yapan terörist ağacın üzerinde yakalandı
Gündem

Keşif yapan terörist ağacın üzerinde yakalandı

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı çevresinde ağaca çıkarak keşif gözetlemesi yapan DAEŞ'li terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:20:00 -

20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Muhammed Yahya E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada teröristin ağaca çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!
Teknoloji

Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!

Gürcistan, ilk yerli keşif ve muharip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiğini duyurdu.

İSLAM

"Bu ayeti okudukça ürperiyorum" dedi ve uyardı: Bu gayeyi edinmedikçe istediğin kadar namaz kıl!

Timurtaş Uçar Hoca ve Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, 'Cihad'ın ne kadar önemli olduğunu böyle anlatıyor...
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok
Gündem

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Türkiye ve İsrail ilişkilerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bence Mavi Mar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay