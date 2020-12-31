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Aktüel Kerkük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 okul kapatıldı
Aktüel

Kerkük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 okul kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:18:12 -
Kerkük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 okul kapatıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve daha önce para cezası alan 15 okula kapatma cezası geldiği belirtildi.

Kerkük Sağlık Müdürlüğü Okul Sağlık Merkezleri Müdürü Ali Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Kovid-19'a karşı alınan önlem ve talimatlara uymayan 15 okula kapatma cezası verildiğini söyledi.

Kapatma cezasının uygulandığı okulların 12'si devlet ve 13'nün özel okul olduğunu aktaran Abdullah, bu okullara daha önce uyarı yapıldığını ve para cezası uygulandığını ifade etti.

Abdullah,özellikle yılbaşı tatilinden sonra kentteki tüm okullarda sağlık denetimlerinin sıklaştırılacağı bilgisini verdi.

Denetimlerin Kerkük'te koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası ile Kerkük Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü anlatan Abdullah, Kerkük Sağlık Müdürlüğünün de etkin şekilde katılacağını dile getirdi.

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