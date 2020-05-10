Kerkük'te 15 DEAŞ mensubu yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kırsal bölgelerde başlatılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 15 mensubunun yakalandığını belirtildi.



Kerkük Operasyonlar Komutanı Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice ilçesi ile Reşad, Riyad, Abbasi ve Zab kasabaları kırsalında başlatılan operasyonda 15 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.



Harbiye, iki gün önce başlatılan ve hala devam eden operasyona Irak Federal Polis gücü, Irak ordusu ve bölgedeki Haşdi Aşair'den (Aşiret Güçleri) gönüllülerin katıldığı ifade etti.



Bölgede terör unsurları tarafından kullanılan çok sayıda tünel ve mağaranın yok edildiği bilgisini veren Harbiye, çok miktarda mühimmat, hafif silah ve patlayıcı da ele geçirildiğini aktardı.



Harbiye, 15 teröristin, resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.



- DEAŞ'ın Irak'taki varlığı



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.